Treviso, Enzo Binda morto in tribunale: stroncato da un infarto (Di giovedì 15 aprile 2021) Pertile, scrive Treviso Today, ha subito chiamato aiuto: sul posto si sono precipitati alcuni dipendenti del tribunale e dopo qualche minuto una delle guardie giurate lo ha piegato su un lato e ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Pertile, scriveToday, ha subito chiamato aiuto: sul posto si sono precipitati alcuni dipendenti dele dopo qualche minuto una delle guardie giurate lo ha piegato su un lato e ha ...

