The Winter Soldier, Ed Brubaker è stato pagato più per il suo cameo nel MCU che per aver creato il personaggio (Di giovedì 15 aprile 2021) Ed Brubaker, uno dei fumettisti che ha dato vita al personaggio del Soldato d'Inverno, ha rivelato di non aver ricevuto grandi compensi finanziari per il suo lavoro. Per essere qualcuno che è artefice della creazione di uno dei personaggi di finzione più popolari del momento come The Winter Soldier, Ed Brubaker non sembra avere un grande tornaconto finanziario. Tanto che, a quanto pare, lo scrittore ha guadagnato più grazie al suo cameo in Captain America: The Winter Soldier, che grazie al suo lavoro su carta. Brubaker, che ha contribuito alla creazione di alcune delle più interessanti storyline dei fumetti Marvel, è anche la mente - assieme al collega illustratore Steve Epting - dietro la versione di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) Ed, uno dei fumettisti che ha dato vita aldel Soldato d'Inverno, ha rivelato di nonricevuto grandi compensi finanziari per il suo lavoro. Per essere qualcuno che è artefice della creazione di uno dei personaggi di finzione più popolari del momento come The, Ednon sembrae un grande tornaconto finanziario. Tanto che, a quanto pare, lo scrittore ha guadagnato più grazie al suoin Captain America: The, che grazie al suo lavoro su carta., che ha contribuito alla creazione di alcune delle più interessanti storyline dei fumetti Marvel, è anche la mente - assieme al collega illustratore Steve Epting - dietro la versione di ...

Advertising

Matioski : Alle 17:00, nel Matioski Show, assieme a Grazia Sambruna e The Unbounds, parleremo di: - Fast & Furious 9: il nuovo… - princel0ki_ : Ieri sera ho guardato the first avengers, oggi the winter soldier, così per farmi mancare ancora più Steve domani p… - TheRedHead_blog : Falcon and the Winter Soldier: Daniel Bruhl spiega il motivo dietro le mosse di danza di Zemo - Matioski : Alle 17:00, nel Matioski Show, assieme a Grazia Sambruna e The Unbounds, parleremo di: - Fast & Furious 9: il nuovo… - GianlucaOdinson : Marvel, Ed Brubaker attacca: 'Non mi hanno pagato per Captain America: The Winter Soldier' -