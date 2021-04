Tamoxifene: che cos’è e a cosa serve. Tutto quello che c’è da sapere! (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Tamoxifene è un farmaco antitumorale molto utilizzato per trattare determinate forme di tumore al seno. Esso serve a bloccare l’azione degli estrogeni. Gli effetti collaterali che possono manifestarsi sono: vampate; perdite vaginali; perdita di peso; manifestazioni cutanee; difficoltà respiratorie; dolori diffusi in regione pelvica. L’uso di Tamoxifene è controindicato in gravidanza, durante allattamento e in caso di assunzione di anticoagulanti. Lo è altrettanto sconsigliato nel caso in cui si soffra di malattie epatiche, trigliceridi alti, precedenti ictus, oppure nel caso in cui si è sottoposti a chemioterapia o radioterapia. Tumore al seno: novità nella ricerca, perseveranza nella pratica? L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilè un farmaco antitumorale molto utilizzato per trattare determinate forme di tumore al seno. Essoa bloccare l’azione degli estrogeni. Gli effetti collaterali che possono manifestarsi sono: vampate; perdite vaginali; perdita di peso; manifestazioni cutanee; difficoltà respiratorie; dolori diffusi in regione pelvica. L’uso diè controindicato in gravidanza, durante allattamento e in caso di assunzione di anticoagulanti. Lo è altrettanto sconsigliato nel caso in cui si soffra di malattie epatiche, trigliceridi alti, precedenti ictus, oppure nel caso in cui si è sottoposti a chemioterapia o radioterapia. Tumore al seno: novità nella ricerca, perseveranza nella pratica? L'articolo proviene da City Roma News.

