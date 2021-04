Suburbia Killer su Netflix | trama | cast e data

Advertising

MicheleLotti4 : RT @NetflixIT: Decidi tu la storia da raccontare: quella che hai inventato o quella che vuoi nascondere. Suburbia Killer, una miniserie ori… - PequenoG17 : RT @NetflixIT: Decidi tu la storia da raccontare: quella che hai inventato o quella che vuoi nascondere. Suburbia Killer, una miniserie ori… - Mirko79045720 : RT @NetflixIT: Decidi tu la storia da raccontare: quella che hai inventato o quella che vuoi nascondere. Suburbia Killer, una miniserie ori… -

Ultime Notizie dalla rete : Suburbia Killer

SoloDonna

, il trailer italiano della serie [HD]. Regia di Oriol Paulo. Una serie con Mario Casas, Juana Acosta, Josean Bengoetxea, José Coronado, Gonzalo de Castro. Dal 30 aprile su Netflix.(30/4/21) Un uomo precipita in un buco nero dopo essere diventato un assassino per sbaglio. Credeva di aver trovato amore e libertà ma una telefonata lo farà ripiombare nell'oscurità. ...Suburbia Killer è uno dei titoli che arriveranno a breve, entro la fine del mese, sul catalogo italiano di Netflix; basata su un omonimo romanzo di ...La nuova miniserie spagnola della grande N racconta di un uomo che una volta trovati amore e libertà ripiomba nell’incubo del suo passato, quando per sbaglio è diventato un assassino ...