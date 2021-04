Stalker seriale, finisce ancora a processo (Di giovedì 15 aprile 2021) A fine gennaio aveva patteggiato un anno e 4 mesi per stalking nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. In questi giorni Roberto Stoppani, 56 anni di Como, ha ricevuto l'avviso di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) A fine gennaio aveva patteggiato un anno e 4 mesi per stalking nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. In questi giorni Roberto Stoppani, 56 anni di Como, ha ricevuto l'avviso di ...

Stalker seriale, finisce ancora a processo A fine gennaio aveva patteggiato un anno e 4 mesi per stalking nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. In questi giorni Roberto Stoppani, 56 anni di Como, ha ricevuto l'avviso di ...

