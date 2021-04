Speranza: 'Su 32 milioni di vaccinati con AstraZeneca, 18 eventi fatali: è sicuro e salva vite' (Di giovedì 15 aprile 2021) Il vaccino AstraZeneca, sotto i riflettori per le segnalazioni di rari casi di trombosi , ' è efficace e sicuro '. Lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto Speranza , nel suo intervento alla ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il vaccino, sotto i riflettori per le segnalazioni di rari casi di trombosi , ' è efficace e'. Lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto, nel suo intervento alla ...

Advertising

mara_carfagna : Il governatore Visco conferma che il momento della ripresa sta per arrivare anche per l'economia. Una possibile rip… - rtl1025 : ?? 'Nel secondo trimestre arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer anticiperà alcuni milioni di dosi che per l'Ita… - Tg3web : Il ministro della Salute Speranza apre ad un allentamento graduale delle restrizioni: 'Ci sono le condizioni per gu… - hele_fr : #AstraZeneca, #Speranza: «18 eventi fatali su 32 milioni di vaccinazioni: è efficace, sicuro e salva vite». Vabbè m… - infoitinterno : Speranza: 'Fiducia nella nuova fase. AstraZeneca: 18 eventi fatali su 32 milioni di vaccinazioni' -