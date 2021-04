Sniper Ghost Warrior Contracts 2 svela su Kuamar | l' ambientazione del gioco | in un nuovo trailer

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo l'entusiasmante reveal del gameplay di2 del mese scorso, CI Games attraverso un comunicato stampa ha condiviso nuovi dettagli sull'dell'attesissimo sequel:. Ilfantasticopermette ai giocatori di dare un'occhiata alla varietà di sandbox in cui potranno completare i loro contratti nel migliordirealizzato finora.è un'originale nel Medio Oriente moderno, incastonata tra i confini libanese e siriano. Una brutale dittatura, guidata dal presidente Omar Al-Bakr e da sua moglie, Bibi Rashida, controlla la regione da oltre 20 anni...e il ...

CI Games ha recentemente pubblicato un nuovo gameplay trailer per Sniper Ghost Warrior Contracts 2, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per la giornata del 24 Giugno 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X - S, PlayStation 4 e PlayStation 5. La serie Sniper Ghost Warrior, ha saputo sfornare titoli molto validi, specializzandosi sui cecchini, quindi su uccisioni a lungo raggio in mappe enormi unite allo stealth.