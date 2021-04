Scuole protagoniste del convegno IdO | progetti e video per ripartire

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Dai laboratori teatrali ai musical, dagli audiolibri per i più piccoli ai video realizzati per contrastare la violenza sulle donne. I progetti e le iniziative realizzati dalle scuole in quest’anno di pandemia hanno aperto la prima sessione del convegno per i 50 anni dell’Istituto di Ortofonologia (Ido) di Roma, inaugurato questa mattina in streaming sui canali social dell’Ido. Esperti, docenti, dirigenti e psicologi si sono incontrati online per parlare di come il mondo dell’istruzione abbia reagito alla crisi sanitaria, inventando nuovi modi di fare scuola e continuando a rimanere in contatto con i loro studenti. “La scuola è il punto di partenza di tutti i giovani, il punto di partenza delle possibilità di crescere, di andare avanti- ha detto in apertura Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttore dell’IdO– In questi ultimi tempi la scuola ha subito e subisce tante modifiche, cambiamenti, ha vissuto situazioni complesse ma tutto ciò non deve essere un problema. Le scuole devono essere vive, e per apprendere ci vuole motivazione e coinvolgimento. Se i ragazzi non vengono coinvolti è tutto inutile”, ha concluso Castelbianco.