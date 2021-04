Sassuolo: non recuperano Berardi, Caputo e Defrel. Il report (Di giovedì 15 aprile 2021) Allenamento del Sassuolo di Roberto De Zerbi in vista della partita casalinga contro la Fiorentina prevista sabato alle 18. Tra le fila neroverdi non recuperano ancora Berardi, Caputo e Defrel. “Neroverdi di nuovo al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center per preparare il match di sabato contro la Fiorentina. Oggi la squadra ha lavorato inizialmente divisa in due gruppi: da una parte lavoro di forza in palestra, dall’altra messa in azione e possesso palla. I neroverdi si sono quindi riuniti sul campo per svolgere sviluppo manovra ed esercitazioni tattiche. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Francesco Caputo e Gregoire Defrel”. Foto: Instagram Caputo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Allenamento deldi Roberto De Zerbi in vista della partita casalinga contro la Fiorentina prevista sabato alle 18. Tra le fila neroverdi nonancora. “Neroverdi di nuovo al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center per preparare il match di sabato contro la Fiorentina. Oggi la squadra ha lavorato inizialmente divisa in due gruppi: da una parte lavoro di forza in palestra, dall’altra messa in azione e possesso palla. I neroverdi si sono quindi riuniti sul campo per svolgere sviluppo manovra ed esercitazioni tattiche. Lavoro differenziato per Domenico, Francescoe Gregoire”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

