Roma, sit-in in via Molise per Riccardo. “Chiediamo che il licenziamento sia annullato” (Di giovedì 15 aprile 2021) Questa mattina in via Molise è stato organizzato un sit-in in solidarietà di Riccardo Cristello. Una delegazione dell’Unione Sindacale di Base era in presidio permanente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via Molise per chiedere al ministro Orlando di fornire spiegazioni sul licenziamento di Riccardo, che era anche lui tra i presenti. L’operaio tarantino di ArcelorMittal, Riccardo Cristello, è stato licenziato a seguito della condivisone su Facebook di un post in cui invitava a guardare la fiction “Svegliati amore mio”. La miniserie con Sabrina Ferilli racconta come la vita di una madre cambia improvvisamente dopo che la figlia si ammala di leucemia, malattia causata dalle polveri sottili di un’acciaieria, la Ghisal. La trama della fiction presenta molte analogie con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Questa mattina in viaè stato organizzato un sit-in in solidarietà diCristello. Una delegazione dell’Unione Sindacale di Base era in presidio permanente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in viaper chiedere al ministro Orlando di fornire spiegazioni suldi, che era anche lui tra i presenti. L’operaio tarantino di ArcelorMittal,Cristello, è stato licenziato a seguito della condivisone su Facebook di un post in cui invitava a guardare la fiction “Svegliati amore mio”. La miniserie con Sabrina Ferilli racconta come la vita di una madre cambia improvvisamente dopo che la figlia si ammala di leucemia, malattia causata dalle polveri sottili di un’acciaieria, la Ghisal. La trama della fiction presenta molte analogie con ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque'… - Agenzia_Ansa : Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico… - petergomezblog : Sit in IoApro a Roma: lancio di petardi e altri oggetti verso gli agenti. Casapound si è unita alla manifestazione - Roma__SPQR : VIDEO | 'Giù le mani da Campo Testaccio', il sit in davanti allo storico campo della Roma - italiaserait : Roma, sit-in in via Molise per Riccardo. “Chiediamo che il licenziamento sia annullato” -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sit CasaPound difende sit - in a Montecitorio: "In piazza per manifestare, non per creare disordini" Le manifestazioni di CasaPound a Roma Lo scorso 12 aprile CasaPound ha preso parte al sit - in non autorizzato di #Ioapro in Piazza Montecitorio a Roma. Diversi media hanno riportato che proprio in ...

Greenpeace protesta davanti al Ministero dell Economia e Finanze Lo ha presentato Greenpeace Italia a Roma con un sit - in davanti al Ministero dell Economia e delle Finanze, il dicastero centrale per lo smistamento dei fondi per la ripresa che arriveranno dalla ...

Alitalia, i sindacati chiamano a raccolta i lavoratori, domani mattina sit in sotto la regione Lombardia a Milano, alle 15, tutti in Campidoglio (AGR) Sindacati mobilitati anche a Milano per salvare in futuro di Alitalia. Venerdì 16 aprile dalle 10:30 alle 13:00 si svolgerà un presidio davanti alla sede della Regione Lombardia, in via Fabio Fi ...

PNRR, GREENPEACE AL GOVERNO DRAGHI: «WHATEVER IT TAKES PER IL PIANETA» L’organizzazione ambientalista in questi giorni ha lanciato inoltre la maratona social #IlPianetaSiSalvaAdAprile , chiedendo a cittadine e cittadini di far sentire la propria voce al governo Draghi. « ...

Le manifestazioni di CasaPound aLo scorso 12 aprile CasaPound ha preso parte al- in non autorizzato di #Ioapro in Piazza Montecitorio a. Diversi media hanno riportato che proprio in ...Lo ha presentato Greenpeace Italia acon un- in davanti al Ministero dell Economia e delle Finanze, il dicastero centrale per lo smistamento dei fondi per la ripresa che arriveranno dalla ...(AGR) Sindacati mobilitati anche a Milano per salvare in futuro di Alitalia. Venerdì 16 aprile dalle 10:30 alle 13:00 si svolgerà un presidio davanti alla sede della Regione Lombardia, in via Fabio Fi ...L’organizzazione ambientalista in questi giorni ha lanciato inoltre la maratona social #IlPianetaSiSalvaAdAprile , chiedendo a cittadine e cittadini di far sentire la propria voce al governo Draghi. « ...