Roma-Ajax 1-1, le pagelle di CalcioWeb: prima la paura poi la festa, Dzeko manda i giallorossi in semifinale (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è conclusa la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma, la prestazione della squadra di Fonseca non è stata entusiasmante. Ben più solidi gli olandesi che hanno dimostrato di essere una squadra di grande qualità. L’impatto dei giallorossi è difficile, ma nel primo tempo riesce a tenere e si va all’intervallo sul risultato di 0-0. L’inizio di ripresa è ancora più preoccupante, dopo appena 4 minuti arriva il gol di Brobbey. Gli olandesi sono sulle ali dell’entusiasmo e trovano il raddoppio con Tadic, il gol viene però annullato per un fallo. La squadra di Fonseca sembra alle corde, ma al 72? trova il guizzo qualificazione: azione super di Calafiori e Dzeko non sbaglia per l’1-1. Il risultato non cambia più, giallorossi in semifinale. In alto la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è conclusa la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra, la prestazione della squadra di Fonseca non è stata entusiasmante. Ben più solidi gli olandesi che hanno dimostrato di essere una squadra di grande qualità. L’impatto deiè difficile, ma nel primo tempo riesce a tenere e si va all’intervallo sul risultato di 0-0. L’inizio di ripresa è ancora più preoccupante, dopo appena 4 minuti arriva il gol di Brobbey. Gli olandesi sono sulle ali dell’entusiasmo e trovano il raddoppio con Tadic, il gol viene però annullato per un fallo. La squadra di Fonseca sembra alle corde, ma al 72? trova il guizzo qualificazione: azione super di Calafiori enon sbaglia per l’1-1. Il risultato non cambia più,in. In alto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Europa League: Roma in semifinale, finisce 1 - 1 con l'Ajax La Roma pareggia all'Olimpico nel match di ritorno con l'Ajax ed è in semifinale. Brobbey apre le marcature per gli olandesi a inizio ripresa. Al 72' Dzeko trova il pareggio. I giallorossi passano il ...

Roma, Calafiori ko e c'è anche Spinazzola out: emergenza totale a sinistra Commenta per primo Piove sul bagnato in casa Roma. Riccardo Calafiori dopo aver fornito a Dzeko l'assist dell'1 - 1 contro l'Ajax è stato infatti costretto a lasciare il campo per infortunio. Un problema alla coscia destra che verrà valutato ...

Europa League, la Roma pareggia 1-1 con l’Ajax e ottiene il pass per la semifinale Infatti, il gol di Dzeko al 27’ del secondo tempo, annulla quello di Brobbey e permette alla Roma (forte del 2-1 di una settimana fa in Olanda) di eliminare l’Ajax nei quarti di finale di Europa ...

Roma-Ajax 1-1: tabellino, statistiche e marcatori ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini ... Morichelli. Allenatore: Fonseca. AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber (22' Schuurs)(82' Idrissi), J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez (69' Kudus), Klaassen, ...

