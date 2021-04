Roma Ajax 1-1: è festa giallorossa! Basta il pareggio, la squadra di Fonseca vola in semifinale (Di giovedì 15 aprile 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2020/2021 tra Roma e Ajax: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Roma riscrive la storia 3 anni dopo la conquista della semifinale di Champions, ed è tra le migliori 4 squadre dell’Europa League. I giallorossi soffrono nel secondo tempo e vanno sotto con Brobbey, Tadic segna il 2-0 ma Taylor annulla. Poi ci pensa Dzeko a scacciare la paura fissando il punteggio sull’1-1. La squadra di Fonseca affronterà il Manchester United in semifinale. Sintesi Roma Ajax 1-1 MOVIOLA Si parte! É cominciata Roma-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League. 5? Ripartenza Roma – I giallorossi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Lariscrive la storia 3 anni dopo la conquista delladi Champions, ed è tra le migliori 4 squadre dell’Europa League. I giallorossi soffrono nel secondo tempo e vanno sotto con Brobbey, Tadic segna il 2-0 ma Taylor annulla. Poi ci pensa Dzeko a scacciare la paura fissando il punteggio sull’1-1. Ladiaffronterà il Manchester United in. Sintesi1-1 MOVIOLA Si parte! É cominciata, ritorno dei quarti di finale di Europa League. 5? Ripartenza– I giallorossi ...

ZZiliani : Il calcio è bello (anche) perchè puoi vincere giocando peggio dell’avversario: non si vince ai punti, si vince segn… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - CB_Ignoranza : La Roma elimina l’Ajax e vola in semifinale contro il Manchester Utd MAGICA ???? #Roma #EuropaLeague #Uel - _De_Fideli : RT @CalcioDatato: Se il passing network scarno della Roma evidenzia le difficoltà in fase di possesso mostrate per lunghi tratti della part… - LAROMA24 : Roma-Ajax, FONSECA: «La semifinale un orgoglio per la Roma» #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Europa League. Dzeko scaccia la paura, Roma - Ajax 1 - 1 e giallorossi in semifinale Partita di ritorno dei quarti di finale. Obiettivo semifinale centrato per la Roma, grazie all'1 - 1 dell'Olimpico contro l'Ajax. Il risultato del ritorno, unito al successo 2 - 1 ad Amsterdam, manda i giallorossi al doppio confronto col Manchester United (doppio 2 - 0 al ...

Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko si sveglia, Fonseca vola in semifinale Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'Ajax e regala l'1 - 1 che qualifica la Roma grazie alla vittoria dell'andata in ...

Roma-Ajax 1-1: a Brobbey pareggia Dzeko, passa la Roma Dopo la vittoria in trasferta per 1 a 2, la Roma pareggia 1-1 in casa con goal di Dzeko e si qualiica alle semifinali dove affronterà il Manchester United ...

Roma-Ajax 1-1, giallorossi in semifinale di Europa League L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Partita di ritorno dei quarti di finale. Obiettivo semifinale centrato per la, grazie all'1 - 1 dell'Olimpico contro l'. Il risultato del ritorno, unito al successo 2 - 1 ad Amsterdam, manda i giallorossi al doppio confronto col Manchester United (doppio 2 - 0 al ...Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'e regala l'1 - 1 che qualifica lagrazie alla vittoria dell'andata in ...Dopo la vittoria in trasferta per 1 a 2, la Roma pareggia 1-1 in casa con goal di Dzeko e si qualiica alle semifinali dove affronterà il Manchester United ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.