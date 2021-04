Roland Garros 2021 | 10 azzurri al via nell’entry-list dello Slam di Parigi

(Di giovedì 15 aprile 2021) La stagione sulla terra rossa del tennis è appena iniziata. A dar via alle danze è stato il torneo di Montecarlo, in corso di svolgimento sul red carpet del Principato. Si lavora però in tempi molto serrati e sono stati già pubblicati i nomi dei giocatori (tabellone maschile) che parteciperanno all’edizionedel. Lofrancese, dopo il rinvio di una settimana legato alle questione Covid, prenderà il via per i main draw (maschile e femminile) il 30 maggio e allo stato attuale delle cose l’unica defezione è quella dell’australiano Nick Kyrgios. Presentii tre “titani” Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, oltre ai tennisti che vorranno contendere loro il trono di, ovvero: Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos ...

Quell'anno non aveva giocato a Montecarlo, mentre alla serie spaventosa era stata fermata da Roger Federer, che lo aveva battuto in semifinale. Chiaro che sia ancora lui uno dei grandi ...Quattro anni dopo la sua ultima vittoria (in lacrime) come allenatore di suo nipote, alnel 2017, Toni Nadal è tornato nel circuito ATP a Montecarlo. Lunedì ha preso il suo posto in ...La stagione sulla terra rossa del tennis è appena iniziata. A dar via alle danze è stato il torneo di Montecarlo, in corso di svolgimento sul red carpet del Principato. Si lavora però in tempi molto s ...Rivelata l’entry list maschile del tabellone principale del Roland Garros 2021, in programma dal 30 maggio al 13 giugno. Al momento, risultano iscritti tutti i big; il numero uno al mondo Novak ...