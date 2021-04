Processo Fortnite: Epic Games vuole chiamare in causa Microsoft Xbox contro Apple – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Microsoft Xbox potrebbe fare il suo ingresso a sorpresa nel Processo tra Epic Games e Apple, con un executive che potrebbe essere chiamato a testimoniare.. La causa che vede fronteggiarsi Epic Games contro Apple sulla famosa questione legata alle micro-transazioni di Fortnite potrebbe allargarsi a comprendere anche Microsoft Xbox, che Epic vorrebbe chiamare in causa per testimoniare contro la casa di Cupertino. La questione sembra abbia piuttosto innervosito Apple, in base a quanto riferito da Stephen Totilo, che sta seguendo il caso: “Nel frattempo, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021)potrebbe fare il suo ingresso a sorpresa neltra, con un executive che potrebbe essere chiamato a testimoniare.. Lache vede fronteggiarsisulla famosa questione legata alle micro-transazioni dipotrebbe allargarsi a comprendere anche, chevorrebbeinper testimoniarela casa di Cupertino. La questione sembra abbia piuttosto innervosito, in base a quanto riferito da Stephen Totilo, che sta seguendo il caso: “Nel frattempo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Processo Fortnite Epic Games raccoglie un miliardo per sviluppare il suo metaverso ... alle quali chiede di accettare servizi di pagamento terzi su Play ed Apple Store, da dove Fortnite ... Il mese prossimo Epic Games sarà in tribunale nel processo antitrust contro Cupertino.

Epic fa cassa con Sony in vista della battaglia contro Apple ... Epic sosterrà che Apple sta soffocando la concorrenza attraverso un presunto abuso del processo di ... dando vita alla battaglia legale in corso, dopo la rimozione di Fortnite da App Store. Apple, d'...

Fortnite, Stagione 6: tutti i dettagli dell’update 16.20 – LIVE Fortnite v16.20: le novità ... Secondo i documenti, Epic sosterrà che Apple sta soffocando la concorrenza attraverso un presunto abuso del processo di revisione delle app in App Store. (macitynet.it) ...

