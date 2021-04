Principe Filippo, la tenera foto con i pronipoti. Ma manca il figlio di Meghan e Harry: 'Non è un mistero...' (Di giovedì 15 aprile 2021) Sull'account Instagram della Royal Family continua l'omaggio fotografico al Principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. L'ultima foto di famiglia è un omaggio di Kate Middleton. ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Sull'account Instagram della Royal Family continua l'omaggiografico al, scomparso lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. L'ultimadi famiglia è un omaggio di Kate Middleton. ...

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo Principe Filippo, la tenera foto con i pronipoti. Ma manca il figlio di Meghan e Harry: 'Non è un mistero...' Sull'account Instagram della Royal Family continua l'omaggio fotografico al principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. L'ultima foto di famiglia è un omaggio di Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge ha immortalato il bisnonno Filippo insieme alla ...

Principe Filippo, come sarà il funerale: presenti, esclusi e un sermone da otto minuti Ma anche il principe William e la moglie Kate . Ci sarà Harry, a differenza della moglie Meghan Markle, rimasta a Los Angeles. Oltre a loro anche gli altri figli e nipoti di Filippo. Tra i bambini l'...

William e Kate ricordano il principe Filippo con foto inedita Continuano gli omaggi al principe Filippo in attesa dei funerali che verranno celebrati sabato 17 aprile. Una famiglia Reale sorridente, con William, Kate, il principe Filippo, la regina Elisabetta e ...

