Prato | si festeggia il Capodanno Toscano con l’Orchestra Fiorentina Ensemble e il flautista Matteo Romoli

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un concerto in streaming gratuito eseguito presso l’Antico Chiesino di Narnali ae trasmesso sul Canale YouTube Arte e Musica Toscana. In programma il Concerto per due flauti e violino e il Concerto per oboe in sol minore entrambi di Bach, il Concerto per due flauti di Vivaldi e brani di Caccini, Boismortier, Boccherini e Zipoli L'articolo proviene da Firenze Post.

Un concerto in streaming gratuito eseguito presso l'Antico Chiesino di Narnali a Prato e trasmesso sul Canale YouTube Arte e Musica Toscana. In programma il Concerto per due flauti e violino e il Conc ...