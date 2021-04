Petrolio: in calo a New York, - 0,46% (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,46% a 62,86 dollari al barile. . 15 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,46% a 62,86 dollari al barile. . 15 aprile 2021

