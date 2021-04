Mire straniere sull'acciaio di Terni Marcegaglia in pole (golden power) (Di giovedì 15 aprile 2021) Il gruppo Marcegaglia è in pole position per mettere le mani sull'Acciai Speciali Terni (Ast), controllata che i tedeschi della Thyssenkrupp hanno messo in vendita. In pole position anche perché come spiegato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sullo stabilimento siderurgico umbro che dà lavoro a 2.350 operai incombe il jolly del golden power che il governo italiano può giocare per tutelare la produzione dell'acciaio strategica per la manifattura nazionale e per evitare il ripetersi di altri episodi come l'incursione all'ex Lucchini di Piombino degli algerini della Cevital, il cui unico obiettivo è mettere fuori gioco un concorrente e costringere i clienti italiani a rifornirsi a un prezzo maggiore presso i ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 aprile 2021) Il gruppoè inposition per mettere le mani'Acciai Speciali(Ast), controllata che i tedeschi della Thyssenkrupp hanno messo in vendita. Inposition anche perché come spiegato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgettio stabilimento siderurgico umbro che dà lavoro a 2.350 operai incombe il jolly delche il governo italiano può giocare per tutelare la produzione dell'strategica per la manifattura nazionale e per evitare il ripetersi di altri episodi come l'incursione all'ex Lucchini di Piombino degli algerini della Cevital, il cui unico obiettivo è mettere fuori gioco un concorrente e costringere i clienti italiani a rifornirsi a un prezzo maggiore presso i ...

