Lega un cucciolo con un peso al collo | denunciato a Budoni per maltrattamento

UnioneSarda : #Sardegna - #Budoni, lega un cucciolo con un peso da un chilo al collo: denunciato il proprietario -

... è stato affidato al competente settore di vigilanza del Comune di Budoni, che si avvale di un'associazione di volontariato di Siniscola al quale il cucciolo è stato di fatto consegnato per la ...Budoni: deferimento per maltrattamento di animali. Sorpreso un uomo che deteneva un cucciolo legato con un peso da 1 kg al collo.I carabinieri della Stazione di Budoni hanno denunciato un pensionato di Budoni, accusato di tenere legato un cucciolo di cane con un peso di un chilo al collo. Il tutto in un terreno di sua proprietà ...