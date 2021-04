Lazio, Milinkovic spopola con "Sono… Caicedo!" (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Sergej Milinkovic - Savic versione comica parte due. Dal video con Matano e la battuta 'Sono Lillo!', alla sua prodezza contro il Verona all'ultimo minuto e la frase 'Sono Caicedo!' . Anche la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Sergej- Savic versione comica parte due. Dal video con Matano e la battuta 'Sono Lillo!', alla sua prodezza contro il Verona all'ultimo minuto e la frase 'Sono' . Anche la ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, Milinkovic spopola con “Sono… Caicedo!”: Il Sergente ancora protagonista in versione comica e questa volta f… - Solo_La_Lazio : ??? L'MVP di #HellasLazio è #Milinkovic... ?? ...O forse è #Caciedo ... Oppure è Lillo ?? ?? #LOL ha contagiato anche… - LALAZIOMIA : SOCIAL | Lazio, l’annuncio del MVP del match con il Verona è tutta da ridere – VIDEO - flamanc24 : RT @Solo_La_Lazio: ??? Milinkovic e Frank Matano insieme in un video ?? Anche il Sergente contagiato da #Lol ?? QUI IL VIDEO - matteoduranti10 : RT @Solo_La_Lazio: ??? Milinkovic e Frank Matano insieme in un video ?? Anche il Sergente contagiato da #Lol ?? QUI IL VIDEO -