L’attrice Justine Bateman si schiera contro l’eccesso di ritocchi «per non dimostrare l’età»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Intervistata da «Scary Mommy», l’attrice statunitense Justine Bateman, classe 1966, nota per il ruolo di Mallory Keaton nella sitcom Casa Keaton, ha dichiarato: «Sono stanca di sentirmi male e fuori posto perché il mio viso mostra la mia età. Siamo arrivati a un punto in cui anche il ginecologo ha i poster in studio per promuovere le punturine viso. Ormai non riusciamo nemmeno più a fare un fottuto Pap Test senza incappare in un annuncio per il Botox, perché Dio non voglia che qualcuna di noi dimostri la sua vera età».