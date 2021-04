Isola dei Famosi | ora è ufficiale | l’annuncio appena arrivato sui social

(Di giovedì 15 aprile 2021) E’dal canaledel programma: L’deiattraverso Instagram ha dato la notizia sul televoto di stasera! Mancano poche ore al nuovo appuntamento de L’dei. Questa sera di giovedì 15 aprile in prima serata su Canale 5 torna il reality condotto da Ilary Blasi. C’è una novità L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsolaDeiFamosi : Il televoto è chiuso!?? Ci vediamo questa sera su Canale 5 con l'Isola dei Famosi??#Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - ChiaraFantaaa : RT @team_Tommaso: Pensiamo alle cose serie; Daytime Punto Z alle 18:10 su Italiano 1 Alle 20:45 L’isola Party su Mediaset play con la no… - pelizza_simone : RT @IveserVenezia: 15 aprile 1971 Nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo si tengono i funerali di Igor Stravinskj: per sua volontà viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Giornata difficile per i naufraghi dell'famosi 2021 . Dopo Brando Giorgi, anche Elisa Isoardi è stata costretta a lasciare temporaneamente Playa Esperanza per motivi di salute. Fanpage.it ha appreso che entrambi i naufraghi hanno ...... selezionati anche tra coloro che avendo avuto esperienze professionali fuori dall'desiderano ... società del gruppo Sella); giovane - continua la nota - perché, a seguito del piano...Nono appuntamento con "L’Isola dei Famosi", giovedì 15 aprile in prima serata su Canale 5. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.