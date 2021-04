Isola dei Famosi | due vip abbandonano momentaneamente l’Isola per problemi di salute

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’deiè nuovamente scossa dall’improvviso abbandono temporaneo dell’dell’Honduras da parte di ben due concorrenti. Si tratta di Elisa Isoardi e Brando Giorgi. Entrambi hanno lasciato il reality dei naufraghi per motivi di. Non ci è dato sapere nient’altro per il momento, ma sicuramente lo scopriremo nel corso della prossima puntata. Brando Giorgi ed Elisa Isoardi: temporaneamente fuori “Brando deve lasciare Playa Reuniòn per accertamenti medici”. Questa la secca didascalia che accompagnava il daytime di oggi dell’dei. Si tratta dunque di motivi diche spingono Brando Giorgi ad abbandonare l’, sicuramente per un periodo temporaneo. Il secondo allontanamento riguarda Elisa Isoardi. La ...