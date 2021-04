**Governo: Letta, 'in gestione crisi Mattarella è stato impeccabile' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sì", nella gestione dell'ultima crisi di governo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato impeccabile. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sì", nelladell'ultimadi governo il Presidente della Repubblica, Sergio, è. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'Piazza pulita' su La7.

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Letta Conte difende Speranza: 'Metterlo in discussione significa indebolire il governo'. Draghi alla Lega: non alimentare polemiche 'Andrebbe letta: esprimerci prima è prematuro. Non vogliamo la testa di Speranza ma visto che il governo ha forze diverse vorremmo che cambiasse anche la politica di Speranza'. Oggi il ministro è ...

Da Meloni mozione di sfiducia contro Speranza. "Vediamo chi ci sta.... Letta: "Vergognoso" La replica del segretario del Pd Enrico Letta: "Vergognoso" La mossa della presidente di FdI, oltre ... Essere al governo permette di decidere anche come spendere i soldi che riceveremo dall'Europa. ...

**Governo: Letta, 'Conte caduto come me per colpa di Renzi non per complotto'** Metro Governo: Cdm impugna legge Sicilia su enti locali Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e ha deliberato d ...

Draghi: nel governo serve unità Il premier incontra la Lega e invita a evitare dispetti e critiche e a focalizzarsi sui temi e gli obiettivi comuni. Ma resta il pressing per le riaperture. Le Regioni presentano una bozza per far rip ...

