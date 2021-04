GeForce Experience 3 22 | tutte le novità dell’aggiornamento

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sono tante leinserite da Nvidia con l’aggiornamento di3.22. Scopriamole insieme in quest’articolo Ci sono succulenteper tutti i possessori di schede video Nvidia, infatti l’azienda ha da poco rilasciato delleper3.22. Di seguito leprincipali. Pannello delle prestazioni e calibrazione automatica Direttamente dalla Beta arriva il nuovo panello delle prestazioni che consente di monitorare al meglio la scheda video e di mostrare tutti i dati sullo schermo. Disponibile anche per schede video classe 30 e 20 un nuovo calibratore automatico che rileva le impostazioni di overclock migliori tramite algoritmi di scansione avanzati. Miglioramenti di NVIDIA ...

Nvidia ha pubblicato un aggiornamento di GeForce Experience e dei Game Ready Driver. Entrambe le release sono ricche di novità dedicate a gamer, overclocker e streamer, con la lista di novità introdotte che supera di gran lunga quella dei ...