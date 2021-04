"Gassmann non è una spia, ma non c'è bisogno di chiamare la polizia" (Di giovedì 15 aprile 2021) In principio era il Governo. Ad inizio pandemia, infatti, nei giorni del lockdown dei primi mesi del 2020, disposizioni del Viminale prevedevano che molti reati da coronavirus potessero essere segnalati alle forze dell’ordine “su richiesta del cittadino”. Concetto ribadito dal ministro Speranza che, durante la seconda ondata (ottobre 2020) diceva: “Segnalate le feste private”. In entrambi i casi, quello che era nato come un invito alla cooperazione da parte dei cittadini per arginare la diffusione del virus contribuendo al rispetto delle regole imposte a tale scopo, fu da molti tacciato come “comportamento da delatore”, da “spia” e accostato ai carnefici dei peggiori crimini della Storia. Stessa sorte è toccata di recente ad Alessandro Gassmann, colpevole, nel bel mezzo di questa terza ondata, di aver twittato quanto segue: “Sai quelle cose di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) In principio era il Governo. Ad inizio pandemia, infatti, nei giorni del lockdown dei primi mesi del 2020, disposizioni del Viminale prevedevano che molti reati da coronavirus potessero essere segnalati alle forze dell’ordine “su richiesta del cittadino”. Concetto ribadito dal ministro Speranza che, durante la seconda ondata (ottobre 2020) diceva: “Segnalate le feste private”. In entrambi i casi, quello che era nato come un invito alla cooperazione da parte dei cittadini per arginare la diffusione del virus contribuendo al rispetto delle regole imposte a tale scopo, fu da molti tacciato come “comportamento da delatore”, da “” e accostato ai carnefici dei peggiori crimini della Storia. Stessa sorte è toccata di recente ad Alessandro, colpevole, nel bel mezzo di questa terza ondata, di aver twittato quanto segue: “Sai quelle cose di ...

DrSartorius_ : L’idiozia di #Gassmann non risiede nell’aver segnalato una cena dei vicini di casa, quanto nell’averlo sbandierato… - HuffPostItalia : 'Gassmann non è una spia, ma non c'è bisogno di chiamare la polizia' - il_brigante07 : RT @Federica989111: Per i tanti amanti di #Gassmann è uscito un nuovo film su Vafflix ?????? “Io ti segnalerò” Visibile solo per chi non è sta… - maurizionicolar : RT @AScarfogliero: ????????... Chissà se Gassmann ha mai denunciato le numerose 'abitudini' non proprio legali, del suo fantastico mondo dei fa… - cicciagatta : RT @Federica989111: Per i tanti amanti di #Gassmann è uscito un nuovo film su Vafflix ?????? “Io ti segnalerò” Visibile solo per chi non è sta… -