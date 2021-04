Francesca Piccinini lascia la pallavolo a 42 anni Ma resto la ragazzina di un tempo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Massa "Basta, smetto. Sono sicura al cento per cento. E' giusto cosi': largo alle giovani". A 42annuncia il ritiro dalla. "Non ci ho dormito la notte - confessa in ...

Advertising

Gazzetta_it : #VcomeVolley @francypicci12 #FrancescaPiccinini dice addio al volley @federvolley - MagTua : #FrancescaPiccinini lascia il #volley: “Spazio alle giovani” - GDS_it : #Pallavolo, #FrancescaPiccinini annuncia il ritiro: 'Giusto così, largo alle giovani' - Fprime86 : RT @sportmediaset: Francesca #Piccinini lascia la pallavolo: secondo ritiro per la regina del volley. #SportMediaset - RaiSport : #Piccinini dice basta: 'Largo alle giovani' ?? La pallavolista azzurra a 42 anni annuncia il ritiro: 'Si chiude una… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Piccinini

"Basta, smetto. Sono sicura al cento per cento. E' giusto cosi': largo alle giovani" . A 42 anniannuncia il ritiro. "Non ci ho dormito la notte - confessa - ci ho pensato e ripensato. E' difficile staccarsi dalla vita che ho fatto per quasi 30 anni e sognavo da quando ne ...Dice stop. La pallavolista italiana che ha scritto pagine tricolori importanti ha scelto di dare basta, nonostante all'orizzonte ci siano le Olimpiadi di Tokyo. Medaglia su medaglie, ..."Basta, smetto. Sono sicura al cento per cento. E’ giusto così: largo alle giovani" . A 42 anni Francesca Piccinini annuncia il ritiro. "Non ci ho dormito ..."La mancata convocazione alle Olimpiadi? Non ha pesato per nulla sulla mia scelta. Solo che avrei gradito che il ct parlasse con me e non con i giornali" ...