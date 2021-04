F1 | Hamilton | Triste per la scomparsa del Principe Filippo Ci guarderà dall' alto

Advertising

racnarok_ : Dato che sono triste, l'unica cosa sensata che mi viene in mente di fare è riguardare Hamilton - emotionallyimM : BREVE STORIA MOLTO TRISTE: Questa domenica Lewis Hamilton correrà a Imola, esattamente mezz’ora di macchina da dov… -

"Il Principe Filippo era un fan delle corse ed è stato moltosentire della sua morte". Lewisha commentato così la dipartita del Duca di Edimburgo , marito della Regina Elisabetta d'Inghilterra , che è scomparso pochi giorni fa all'età di 99 ......, interpellato in conferenza stampa su questo cambiamento. "Non penso sia un problema - ha risposto il campione del mondo - il Duca di Edimburgo era un fan delle corse ed è stato così...Il campione del mondo di Formula 1 ha commentato la morte del Duca di Edimburgo e i nuovi orari delle qualifiche del GP di Imola ...Per non sovrapporsi ai funerali del duca d'Edimburgo, fissati sabato alle 16 italiane (le 15 britanniche) al castello di Windsor, le qualifiche della Formula 1 ad Imola sono state anticipate e alla me ...