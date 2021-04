Everton – Tottenham Hotspur 16 aprile 2021 ore 20 (Di giovedì 15 aprile 2021) Il boss dell’Everton Carlo Ancelotti ha confermato che Allan, Andre Gomes, Josh King e Jordan Pickford sono tutti disponibili dopo l’infortunio. Tuttavia, Bernard, Dominic Calvert-Lewin, Fabian Delph e Yerry Mina rimangono in disparte, anche se dovrebbero tornare tutti la prossima settimana. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro Everton – Tottenham Hotspur di domani. Everton – Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre? L’allenatore del Tottenham Jose Mourinho è ancora privo dei terzini infortunati Ben Davies e Matt Doherty. A parte loro, ha a sua disposizione una squadra in perfetta forma. Entrambe le squadre hanno perso un po ‘di terreno di recente nella gara dei primi quattro. Anche se non penso che l’Everton ce ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Il boss dell’Carlo Ancelotti ha confermato che Allan, Andre Gomes, Josh King e Jordan Pickford sono tutti disponibili dopo l’infortunio. Tuttavia, Bernard, Dominic Calvert-Lewin, Fabian Delph e Yerry Mina rimangono in disparte, anche se dovrebbero tornare tutti la prossima settimana. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’incontrodi domani.: a che punto sono le due squadre? L’allenatore delJose Mourinho è ancora privo dei terzini infortunati Ben Davies e Matt Doherty. A parte loro, ha a sua disposizione una squadra in perfetta forma. Entrambe le squadre hanno perso un po ‘di terreno di recente nella gara dei primi quattro. Anche se non penso che l’ce ...

