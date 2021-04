Eugenia di York | “Grazie nonno Filippo per avermi insegnato a cucinare”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una delle due immagini scelte dadisu Instagram per ricordare ilDopo il principe William e il principe Harry anchediha diffuso un tenero messaggio dedicato al principe, scomparso lo scorso 9 aprile. In attesa dei funerali, la principessa ha condiviso su Instagram il ricordo delcon parole che hanno fatto commuovere molti lettori. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIe il ricordo diPer il mondo è stato il principe consorte più longevo della storia. Il marito della Regina Elisabetta, sempre un passo dietro alla moglie, a servire il Paese. Perdi ...

Leggi anche > Il post della principessa per il principe Filippo La principessa, nipote della regina Elisabetta II e secondogenita dei duchi di Andrea e di Sarah Ferguson, ha ... Su Instagram la principessa Eugenia di York ricorda il principe Filippo e lo ringrazia per averle insegnato a cucinare, a dipingere e a cosa leggere ... Eugenia di York ha condiviso su Instagram parole affettuose per il nonno, il Principe Filippo, scomparso a 99 anni il 9 aprile 2021.