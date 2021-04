Epic Games Store, Alien: Isolation e Hand of Fate 2 gratis la prossima settimana – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono Alien: Isolation e Hand of Fate 2 i giochi gratis per PC che saranno disponibili su Epic Games Store a partire dal 22 aprile 2021.. Epic Games Store ha rivelato quali saranno i giochi per PC disponibili gratis la settimana prossima, a partire dal 22 aprile: si tratta di Alien: Isolation e Hand of Fate 2. Contestualmente allo sblocco dei giochi gratis di oggi, 15 aprile 2021, la piattaforma digitale di Epic Games ha dunque annunciato i due titoli che sarà possibile scaricare gratuitamente la settimana ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) Sonoof2 i giochiper PC che saranno disponibili sua partire dal 22 aprile 2021..ha rivelato quali saranno i giochi per PC disponibilila, a partire dal 22 aprile: si tratta diof2. Contestualmente allo sblocco dei giochidi oggi, 15 aprile 2021, la piattaforma digitale diha dunque annunciato i due titoli che sarà possibile scaricare gratuitamente la...

