Emma Watson, l’attrice British dal magico talento (Di giovedì 15 aprile 2021) Il personaggio di Hermione Granger è cresciuto insieme a lei. Attrice, attivista e persino stilista, Emma Watson è oggi una delle giovani più influenti e pagate al mondo, con ben 14 milioni di guadagno all’anno. Nata a Parigi il 15 aprile del 1990, trascorre la sua infanzia tra Oxfordshire e Londra. Si appassiona alla recitazione in tenera età e partecipa a diversi drammi teatrali, tra cui “Il principe felice“. Nel 1999 decide di provare seriamente ad entrare nel mondo dello show business e, dopo 8 estenuanti provini, ottiene il ruolo che le ha regalato la fama mondiale, quello della giovanissima studentessa di Howard. Il successo del 2001 di “Harry Potter e la pietra filosofale” è una vincita alla lotteria per l’undicenne alle prese con la sua prima esperienza professionale. Il suo ruolo viene riproposto negli anni a seguire e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Il personaggio di Hermione Granger è cresciuto insieme a lei. Attrice, attivista e persino stilista,è oggi una delle giovani più influenti e pagate al mondo, con ben 14 milioni di guadagno all’anno. Nata a Parigi il 15 aprile del 1990, trascorre la sua infanzia tra Oxfordshire e Londra. Si appassiona alla recitazione in tenera età e partecipa a diversi drammi teatrali, tra cui “Il principe felice“. Nel 1999 decide di provare seriamente ad entrare nel mondo dello show business e, dopo 8 estenuanti provini, ottiene il ruolo che le ha regalato la fama mondiale, quello della giovanissima studentessa di Howard. Il successo del 2001 di “Harry Potter e la pietra filosofale” è una vincita alla lotteria per l’undicenne alle prese con la sua prima esperienza professionale. Il suo ruolo viene riproposto negli anni a seguire e ...

httpsmuriel : RT @CINEMA505: Emma Watson completa 31 anos ???? - beaxotb : Oggi è il compleanno di Emma Watson - C19official : Buongiorno a tutti in particolare a Emma Charlotte Duerre Watson, la più bella di tutte, che esattamente 31 anni fa… - AntoniettaRauso : RT @risolutamente: Oggi Emma Watson compie 31 anni, non posso far altro che ringraziarla per tutto ciò che mi ha trasmesso; è una persona g… - deboraqroz : RT @CINEMA505: Emma Watson completa 31 anos ???? -

