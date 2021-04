Dopo oltre un anno parte la commissione contro l’odio. Segre eletta presidente: tutti i senatori in piedi ad applaudirla – Video (Di giovedì 15 aprile 2021) La senatrice a vita Liliana Segre è stata eletta presidente della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio. La commissione, che fu voluta proprio da Segre, fu istituita al Senato con una mozione approvata il 30 ottobre 2019, senza i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (in tutto ebbe 151 sì, 98 astensioni e nessun no). Vicepresidenti della commissione sono i senatori Francesco Verducci del Pd e la leghista Daisy Pirovano. “Devo dire che sono molto emozionata. Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni“. Sono state le parole della senatrice a vita Segre. “Il linguaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) La senatrice a vita Lilianaè statadellastraordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione al. La, che fu voluta proprio da, fu istituita al Senato con una mozione approvata il 30 ottobre 2019, senza i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (in tutto ebbe 151 sì, 98 astensioni e nessun no). Vicepresidenti dellasono iFrancesco Verducci del Pd e la leghista Daisy Pirovano. “Devo dire che sono molto emozionata. Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni“. Sono state le parole della senatrice a vita. “Il linguaggio ...

