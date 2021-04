Dazn: un mese gratis dopo i disservizi di Inter - Cagliari (Di giovedì 15 aprile 2021) dopo il disservizio occorso durante Inter - Cagliari, Dazn ha deciso di regalare un mese agli abbonati per scusarsi del disagio. La piattaforma aveva riscontrato seri problemi durante la trasmissione ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021)ilo occorso duranteha deciso di regalare unagli abbonati per scusarsi del disagio. La piattaforma aveva riscontrato seri problemi durante la trasmissione ...

donatda : RT @LucaMarelli72: Un mese gratuito per i disservizi di #DAZN della scorsa domenica (per ottenerlo, link allegato). Direi che si tratta di… - lellokata : @Gazzetta_it Se rinuncio al mese gratis, mi date @DilettaLeotta per un paio di ore? #DAZN - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Ufficiale, Dazn offre un mese gratis agli abbonati: ecco come fare per averlo - fcin1908it : UFFICIALE – DAZN, un mese gratis dopo Inter-Cagliari: ecco come richiederlo - FcInterNewsit : Ufficiale, Dazn offre un mese gratis agli abbonati: ecco come fare per averlo -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn mese Dazn: un mese gratis dopo i disservizi di Inter - Cagliari Dopo il disservizio occorso durante Inter - Cagliari, Dazn ha deciso di regalare un mese agli abbonati per scusarsi del disagio. La piattaforma aveva riscontrato seri problemi durante la trasmissione della gara delle 12.30 di domenica scorsa impedendo ...

Crotone-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Crotone e Udinese a confronto per il 31esimo turno. Tutte le informazioni sul match tra calabresi ed emiliani e dove vederlo in tv e streaming.

