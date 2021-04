Dana Lauriola ai domiciliari, Grimaldi: “Rimediato in parte a ingiustizia” (Di giovedì 15 aprile 2021) Marco Grimaldi, capogruppo di Luv in Regione Piemonte, commenta con soddisfazione la notizia che alla portavoce No Tav Dana Lauriola è stato concesso di uscire dal carcere per scontare il resto della pena ai domiciliari. “Dana è fuori. Non è ancora libera, ma almeno è uscita dal codice a sbarre. Una piccola buona notizia dopo un’assurda condanna a due anni di detenzione, denunciata anche da Amnesty International”. “Il Tribunale di sorveglianza, che aveva respinto tutte le richieste di misure alternative perché Dana «non ha preso le distanze» dal movimento No Tav e il suo domicilio «coincide con il territorio scelto come teatro di azione dal movimento No Tav», ha finalmente disposto i domiciliari” prosegue Grimaldi che aveva anche firmato ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 15 aprile 2021) Marco, capogruppo di Luv in Regione Piemonte, commenta con soddisfazione la notizia che alla portavoce No Tavè stato concesso di uscire dal carcere per scontare il resto della pena ai. “è fuori. Non è ancora libera, ma almeno è uscita dal codice a sbarre. Una piccola buona notizia dopo un’assurda condanna a due anni di detenzione, denunciata anche da Amnesty International”. “Il Tribunale di sorveglianza, che aveva respinto tutte le richieste di misure alternative perché«non ha preso le distanze» dal movimento No Tav e il suo domicilio «coincide con il territorio scelto come teatro di azione dal movimento No Tav», ha finalmente disposto i” prosegueche aveva anche firmato ...

Advertising

valigiablu : Zerocalcare, Guzzanti, De Luca ed Elio Germano: gli artisti si schierano a favore della no Tav Dana Lauriola > Doma… - valigiablu : La storia di Dana Lauriola, l’attivista No Tav “punita col carcere per aver espresso pacificamente il suo dissenso”… - PR4CFF : RT @MarceVann: Esce dal carcere Dana Lauriola, portavoce dell'ala dura del movimento No Tav. Era stata arrestata a settembre 2020 in segui… - rep_torino : No Tav, fuori dal carcere dopo 7 mesi la portavoce Dana Lauriola: ora è ai domiciliari [di Federica Cravero] [aggio… - _il_mare : RT @CKaky89: Dopo aver passato sette mesi in carcere (piú di criminali incalliti come Formigoni e Verdini) per aver denunciato con un megaf… -

Ultime Notizie dalla rete : Dana Lauriola No Tav, scarcerata l'attivista Dana Lauriola E' stata scarcerata Dana Lauriola , l'attivista No Tav che era in carcere da sei mesi perché ritenuta responsabile di un blocco stradale sull'autostrada Torino - Bardonecchia (col megafono invitava gli automobilisti a ...

Dana Lauriola, attivista NoTav, esce dal carcere dopo sette mesi Dopo sette mesi dall'arresto nel settembre 2020 per gli episodi avvenuti otto anni fa al casello di Avigliana, Dana Lauriola, 38 anni, è stata scarcerata e su richiesta dell'avvocato le è stata concessa la detenzione domiciliare. Dalla parte dell'attivista NoTav si erano schierati alcuni esponenti del mondo ...

Dana Lauriola ai domiciliari, Grimaldi: “Rimediato in parte a ingiustizia” Dana lauriola è ai domiciliari dopo la decisione del tribunale del riesame. il commento di marco grimaldi di Luv ...

Fuori dal carcere Dana Lauriola, attivista dei centri sociali e del movimento No Tav Era stata arrestata a settembre 2020 TORINO - Esce dal carcere Dana Lauriola, portavoce dell'ala dura del movimento No Tav arrestata a settembre 2020. Era in prigione in seguito a una condanna def ...

E' stata scarcerata, l'attivista No Tav che era in carcere da sei mesi perché ritenuta responsabile di un blocco stradale sull'autostrada Torino - Bardonecchia (col megafono invitava gli automobilisti a ...Dopo sette mesi dall'arresto nel settembre 2020 per gli episodi avvenuti otto anni fa al casello di Avigliana,, 38 anni, è stata scarcerata e su richiesta dell'avvocato le è stata concessa la detenzione domiciliare. Dalla parte dell'attivista NoTav si erano schierati alcuni esponenti del mondo ...Dana lauriola è ai domiciliari dopo la decisione del tribunale del riesame. il commento di marco grimaldi di Luv ...TORINO - Esce dal carcere Dana Lauriola, portavoce dell'ala dura del movimento No Tav arrestata a settembre 2020. Era in prigione in seguito a una condanna def ...