Dal Barcellona all’Ajax: Roma, serve un’altra grande notte europea (Di giovedì 15 aprile 2021) Tre anni dopo l’impresa contro il Barcellona, la Roma è chiamata a centrare un’altra semifinale europea. Contro l’Ajax per riscrivere la storia Frustata di testa, Ter Stegen immobile, l’Olimpico implode. Kostas Manolas corre a bocca e braccia spalancate sotto la Tribuna Monte Mario, ha appena segnato il gol che stende il Barcellona e porta la Roma in semifinale di Champions League. É un ruggito il suo, quello di un eroe greco che sbarca finalmente sulla sua Itaca. Una notte che in molti faticano ancora a spiegarsi razionalmente, forse perché di razionale c’era davvero molto poco: «‘Nce se crede», nella Capitale lo avranno pensato in molti. All’andata il Barcellona aveva provato a lacerare definitivamente il sogno giallorosso, imponendosi per 4-1 al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tre anni dopo l’impresa contro il, laè chiamata a centraresemifinale. Contro l’Ajax per riscrivere la storia Frustata di testa, Ter Stegen immobile, l’Olimpico implode. Kostas Manolas corre a bocca e braccia spalancate sotto la Tribuna Monte Mario, ha appena segnato il gol che stende ile porta lain semifinale di Champions League. É un ruggito il suo, quello di un eroe greco che sbarca finalmente sulla sua Itaca. Unache in molti faticano ancora a spiegarsi razionalmente, forse perché di razionale c’era davvero molto poco: «‘Nce se crede», nella Capitale lo avranno pensato in molti. All’andata ilaveva provato a lacerare definitivamente il sogno giallorosso, imponendosi per 4-1 al ...

Semifinali di Champions League: Paris - Man. City, Real Madrid - Chelsea Il Paris sfiderà il Manchester City e il Real Madrid se la vedrà con il Chelsea nelle semifinali 2020/21 di UEFA Champions League.

