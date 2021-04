Covid | Irccs Burlo | “Nei bambini mancanza di gusto e olfatto insieme a febbre”

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Storia di contatto con casi accertati e mancanza di gusto e olfatto rappresentano, insieme alla febbre, i segni predittivi più importanti per fare diagnosi di Covid-19 nei bambini. Per il resto la manifestazione clinica della patologia è molto simile a quella di molti altri virus”. A rilevarlo è uno studio condotto dall’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste e recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista medica dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), Eurosurveillance.

In Italia, i morti persono 469 mentre i nuovi contagi registrati sono stati 16.168. Intanto, ... Simili cifre sono state commentate dal Direttore Sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi ......di rafforzare le proprie attività per dare risposte concrete all'emergenza sanitaria da- 19".di Komen Italia e direttore del Centro di Senologia del Policlinico Universitario Gemelli- ..."Nella tarda mattinata di ieri l'arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, è stato dimesso dalla Divisione di Pneumologia dell'Istituto Irccs Maugieri di Bari, dove era ricoverato dal 25 m ...In un anno di pandemia sono aumentate di oltre il 50% le richieste di ricovero in Neuropsichiatria per i ragazzi in Italia. È la conseguenza del rapporto Covid-19 e adolescenti ...