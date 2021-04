Cono d’ombra sui ristori | sempre più diffidenza nell’Ue e nel Paese

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 aprile 2021) Le ultime manifestazioni di piazza hanno spaccato ancora di più l’opinione pubblica tra chi sostiene le aperture e chi invece si è scagliato contro i cattivi maestri che soffiano sul fuoco della proteste. Ma sono anche la spia di una comune distanza dei cittadini da quanto stanno facendo le istituzioni sul piano emico. Una distanza che emerge in maniera netta se andiamo a indagare su come il governo italiano stia gestendo la comunicazione online sul pacchetto di aiuti europei per fronteggiare la pandemia. Non è un caso che il vice-segretario del Pd, Provenzano, abbia parlato addirittura disu questi temi. Digitando su google parole chiave come Recovery fund o Pnrr, essoprattutto le domande degli utenti online che si chiedono di cosa si tratti. Le ricerche su questi temi sono state pressoché ...