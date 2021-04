Che cos’è la disabilità invisibile (Di giovedì 15 aprile 2021) Osservando un bambino compiere un movimento in modo goffo, ancor di più se in ambito sportivo, spesso la prima reazione è quella di sorridere, pensando si tratti semplicemente di un piccolo poco coordinato. Magari capita pure di rivedere in lui o lei la nostra totale avversione al movimento, e di empatizzare ancora di più. Fortunatamente nella maggior parte dei casi le cose stanno effettivamente così, ma attenzione a non dare nulla per scontato perché in alcuni potrebbe trattarsi di qualcosa di ben più serio. Avete mai sentito parlare di disabilità invisibile?Si tratta di disturbi motori e neurologici non sempre facili da diagnosticare, e quindi spesso non identificati o confusi con altri. Tra questi, il più noto a livello medico è la Disprassia, a sua volta inserita all’interno di quello che viene chiamato Disturbo della Coordinazione Motoria o DCD (Developmental Coordination Disorder). Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Osservando un bambino compiere un movimento in modo goffo, ancor di più se in ambito sportivo, spesso la prima reazione è quella di sorridere, pensando si tratti semplicemente di un piccolo poco coordinato. Magari capita pure di rivedere in lui o lei la nostra totale avversione al movimento, e di empatizzare ancora di più. Fortunatamente nella maggior parte dei casi le cose stanno effettivamente così, ma attenzione a non dare nulla per scontato perché in alcuni potrebbe trattarsi di qualcosa di ben più serio. Avete mai sentito parlare di disabilità invisibile?Si tratta di disturbi motori e neurologici non sempre facili da diagnosticare, e quindi spesso non identificati o confusi con altri. Tra questi, il più noto a livello medico è la Disprassia, a sua volta inserita all’interno di quello che viene chiamato Disturbo della Coordinazione Motoria o DCD (Developmental Coordination Disorder).

