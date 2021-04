Can Yaman sparisce da Instagram, profilo cancellato: i presunti motivi (Di giovedì 15 aprile 2021) Can Yaman continua a generare scalpore sul web. Stavolta, però, il suo nome è finito sulla bocca degli utenti dei social a causa di un gesto inaspettato. Nello specifico, infatti, l’attore turco ha appena deciso di cancellare il suo profilo Instagram. Dal giorno 14 aprile 2021 il suo account social risulta non essere più disponibile. Dal momento in cui i fan si sono resi conto della questione, sul web hanno cominciato a circolare delle supposizioni in merito alle ragioni che potrebbero aver spinto il compagno di Diletta Leotta a prendere questa decisione. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe essergli accaduto. Perché Can Yaman ha disattivato Instagram? In queste ore, Can Yaman ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram. L’attore ha preso ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Cancontinua a generare scalpore sul web. Stavolta, però, il suo nome è finito sulla bocca degli utenti dei social a causa di un gesto inaspettato. Nello specifico, infatti, l’attore turco ha appena deciso di cancellare il suo. Dal giorno 14 aprile 2021 il suo account social risulta non essere più disponibile. Dal momento in cui i fan si sono resi conto della questione, sul web hanno cominciato a circolare delle supposizioni in merito alle ragioni che potrebbero aver spinto il compagno di Diletta Leotta a prendere questa decisione. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe essergli accaduto. Perché Canha disattivato? In queste ore, Canha deciso di disattivare il suo. L’attore ha preso ...

