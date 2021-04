Blackout Dazn: un mese gratis a tutti gli abbonati (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Un mese di abbonamento gratis come forma di risarcimento dopo i problemi dello scorso weekend. Ecco la soluzione scelta da Dazn per venire incontro ai propri abbonati che domenica scorsa non ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA - Undi abbonamentocome forma di risarcimento dopo i problemi dello scorso weekend. Ecco la soluzione scelta daper venire incontro ai propriche domenica scorsa non ...

