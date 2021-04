"Bene l'elicottero h24 in Valle, ma non sia un contentino" (Di giovedì 15 aprile 2021) Bene l'automedica h24 a Bormio e la promessa dell'elisoccorso h24 in tutta la provincia di Sondrio, ma il vero problema è il ritorno dell'ospedale Morelli di Sondalo alla normalità. La decisione presa ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021)l'automedica h24 a Bormio e la promessa dell'elisoccorso h24 in tutta la provincia di Sondrio, ma il vero problema è il ritorno dell'ospedale Morelli di Sondalo alla normalità. La decisione presa ...

Ultime Notizie dalla rete : Bene elicottero "Bene l'elicottero h24 in Valle, ma non sia un contentino" Bene l'automedica h24 a Bormio e la promessa dell'elisoccorso h24 in tutta la provincia di Sondrio, ...dove è stato trasportato in ambulanza per l'impossibilità di avere a disposizione un elicottero), ...

Isole covid free, il sindaco di Lampedusa: "Bonaccini parla di equità, iniziamo nella tutela della salute' Se a qualcuno prende un infarto e aspettiamo l'elicottero il paziente nel frattempo può anche ... Il meccanismo dell'accoglienza sta funzionando bene. Dire che i migranti portino il covid è speculazione ...

"Bene l’elicottero h24 in Valle, ma non sia un contentino" Bormio, il sindaco Roberto Volpato: speriamo sia operativo presto, vanno ripristinate pure le funzioni del Morelli ...

Il primo volo su Marte. Il decollo in diretta di Ingenuity, l'elicottero della Nasa Se tutto va bene, il mini elicottero Ingenuity (Ingegnosità) volerà a 3 metri di quota e non più di 100 metri di distanza dal rover-madre Perseverance. "Il rover fornirà supporto durante le operazioni ...

