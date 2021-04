(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La’92 torna sul parquet del PalaSilvestri per continuare sulla strada intrapresa, che l’ha portata in vetta al campionato di Serie B femminile. Sabato 17 aprile a Matierno arriva la Nuova Matteotti, sodalizio pugliese che rigiocherà per la prima volta dopo un mese di stop e che deve recuperare due partite (Taranto e Capri). Palla a due alle ore 19, ilsi disputerà a porte chiuse e sarà arbitrato dai signori Gianroberto La Corte e Davide Dianese. Nei tredisputati finora, le prossime avversarie delle granatine hanno persoBattipaglia e Cercola, vincendo a Catanzaro. Proprio sul campo delle calabresi laè stata protagonista nell’ultimo fine ...

Advertising

anteprima24 : ** #Basket, la Todis #Salerno ’92 attesa dal match interno contro Corato ** - tvoggi : BASKET FEMMINILE, LA TODIS SALERNO BATTE CATANZARO A DOMICILIO La Todis Salerno ’92 vince anche in casa dell’Ediliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Todis

Sabato lafarà visita all'Edilizia Innovativa Catanzaro per cercare di continuare sulla ... L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook "Us Catanzaro Centro1996". ......vinta dalla suaSalerno sul parquet del PalaVesuvio di Ponticelli contro la Justmary Capri . 'I punti subiti sono la riprova ed è merito delle ragazze. - ha aggiunto il coach del Salerno...Sabato la Todis farà visita all’Edilizia Innovativa Catanzaro per ... L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Us Catanzaro Centro Basket 1996”. Le padrone di casa – tra ...