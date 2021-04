Ares e Asclepio | armi e farmaci | i due nuovi imperi universali

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 15 aprile 2021) La verità sull’origine del Covid 19 è avvolta da un mistero insondabile come ha svelato la trasmissione di Presa diretta (Rai 3) andata in onda il 29 marzo dal titolo “la “Sars-CoV-2. Anatomia di un complotto” all’indomani della missione dell’OMS. Si fa sempre più plausibile l’ipotesi che il virus sia “il maledetto frutto proibito” della sperimentazione condotta nell’eden dei laboratori di virologia di Wuhan. Quello che è certo, invece, sono i colossali profitti da parte delle industrie farmaceutiche (Big Pharm) e delle industrie belliche, che i governi liberali garantiscono loro, eleggendo gli affari a valore assoluto. Come ha fatto l’illuminato governo Conte 2 che, nel momento di piena crisi e di totale chiusura per l’emergenza sanitaria, ha dato carta bianca alle industrie degli armamenti per produrre morte. Da una parte la predica della priorità della salute pubblica, ...