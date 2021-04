Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di fulmine: un volto noto saluta? (Di giovedì 15 aprile 2021) Anticipazioni Uomini e Donne Quest’oggi, giovedì 15 aprile, assisteremo ad un colpo di fulmine che potrebbe portare ad un addio al programma La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda tra poche ore, potrebbe riservare non poche sorprese. Secondo quanto riferito da Sussidiario.net, Armando Incarnato sarebbe rimasto attratto particolarmente da Monalisa. La L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 aprile 2021)Quest’oggi, giovedì 15 aprile, assisteremo ad undiche potrebbe portare ad un addio al programma La puntata diche andrà in onda tra poche ore, potrebbe riservare non poche sorprese. Secondo quanto riferito da Sussidiario.net, Armando Incarnato sarebbe rimasto attratto particolarmente da Monalisa. La L'articolo proviene da Inews.it.

