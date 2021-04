Amici 20 | Rosa Di Grazia minacciata di morte?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 aprile 2021)Didopo la sua eliminazione daè tornata a pieno ritmo sui social e, tra i migliaia di messaggi d’affetto che riceve, purtroppo ne avrebbe beccato qualcuno anche meno carino in cui le è stato augurato la. Scopriamo insieme cosa sarebbe accaduto. La minaccia La minaccia dipare che, questa volta, sia toccata alla ballerinaDiche si è così sfogata con i propri follower: “Ci tenevo oggi a parlare un attimo di una questione. Come ben sapete, infatti, ricevo tantissimi messaggi bellissimi di supporto e non basterà mai un semplice grazie per rinrvi di tutto. Ma oltre questi bellissimi messaggi ho letto anche dei messaggini dove addirittura mi si augura la. Io sono una semplice ragazza di ...