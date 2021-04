Alessandro Di Battista | la riserva del Movimento

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 aprile 2021) La sfinge Ale. Il Dibba che Che e non Che. Il più guerrigliero dei 5Stelle, ormai ex, il Guevara della rivoluzione infinita sta prendendo la rincorsa per la sua nuova stagione politica, così dicono sia quelli che tifano per lui contro “i carrieristi” stellati (copyright Casaleggio junior) sia quelli che nelnon lo hanno mai troppo amato. Tra loro ci sono ormai coloro che insieme a Giuseppe Conte preparano un M5s versione filo Draghi e filo Pd.Dinon ha fretta. L’altro giorno, nell’evento commemorativo per Gianroberto Casaleggio, ha detto che ha lasciato M5s senza alzare troppo la voce e impugnare troppo le armi. E questa potrebbe essere una mossa tattica perché l’ex deputato ha una strategia alternativa a M5s. Strategia che si basa sul tempo e sulla non volontà di usare le armi pesanti. Chi parla con lui ...