Vertice Draghi-Elkann sul destino di Iveco

Sarebbe in programma quanto prima, secondo indiscrezioni, un Vertice tra il presidente di Exor, John Elkann, e il premier Mario Draghi. L' incontro, secondo quanto ha scritto Il Giornale, è stato chiesto dall' azionista di Cnh Industrial, gruppo a cui fa capo Iveco, "le preoccupazioni del governo condivise dall'opposizione sul passaggio di proprietà dell'azienda italiana

Vertice Draghi-Elkann sul destino di Iveco

Sarebbe in programma quanto prima, secondo indiscrezioni, un vertice tra il presidente di Exor, John Elkann, e il premier Mario Draghi. L' incontro, secondo quanto ha scritto Il Giornale, è stato chiesto dall' azionista di Cnh Industrial, gruppo a cui fa capo Iveco

Pnrr, ieri il vertice a Palazzo Chigi con Eni, Enel, Snam Terna e Stellantis Oggi in programma il Cdm per lo scostamento di bilancio, domani il varo del Def e il 30 il Piano nazionale di ripresa e resilienza Ieri Mario Draghi ha riunito a Palazzo Chigi i vertici di Stellantis, ...

