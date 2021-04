Up & Down | ecco promossi e bocciati della settimana di Roberto Alessi

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Up: la rubrica diTorna, come ogni, l’appuntamento con Up. Il direttore di Novella 2000, nella sua rubrica, mette tutti i voti ai vip che, nel corso, hanno maggiormente attirato l’attenzione pubblica.nell’elenco deidi Up, i personaggi in questione: Donatella Versace, Boris Johnson, Chiara Nasti L'articolo proviene da Novella 2000.