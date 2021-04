Una Vita, anticipazioni 15 aprile: aggressione ad Acacias (Di mercoledì 14 aprile 2021) Acacias verrà scossa da un'aggressione che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate per diversi personaggi, come spiegano le anticipazioni di Una Vita di giovedì 15 aprile. Di recente, infatti, Felipe si è esposto affinché Marcia ottenesse un colloquio come domestica dell'ambasciatore del Brasile, ma ha chiesto a Liberto di fare finta fosse stata una sua idea. Tuttavia, dopo aver brillantemente superato il colloquio ed aver ottenuto il lavoro, la brasiliana ha ringraziato l'avvocato, avendo compreso la verità. Santiago, però, quando ha saputo che dietro il nuovo impiego ci fosse Felipe, si è molto arrabbiato con la moglie e le ha detto che se continuerà a dare confidenza all'Alvarez Hermoso lo ucciderà. Gli spoiler annunciano che Felipe si recherà da Santiago per chiedergli il permesso di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 aprile 2021)verrà scossa da un'che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate per diversi personaggi, come spiegano ledi Unadi giovedì 15. Di recente, infatti, Felipe si è esposto affinché Marcia ottenesse un colloquio come domestica dell'ambasciatore del Brasile, ma ha chiesto a Liberto di fare finta fosse stata una sua idea. Tuttavia, dopo aver brillantemente superato il colloquio ed aver ottenuto il lavoro, la brasiliana ha ringraziato l'avvocato, avendo compreso la verità. Santiago, però, quando ha saputo che dietro il nuovo impiego ci fosse Felipe, si è molto arrabbiato con la moglie e le ha detto che se continuerà a dare confidenza all'Alvarez Hermoso lo ucciderà. Gli spoiler annunciano che Felipe si recherà da Santiago per chiedergli il permesso di ...

